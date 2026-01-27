Straordinaria scoperta in Messico trovata una tomba zapoteca ancora intatta e sigillata

È stata scoperta in Messico una tomba zapoteca ancora intatta e sigillata. La scoperta rappresenta un importante passo avanti nello studio delle civiltà antiche, offrendo nuove opportunità di ricerca e approfondimento sulla cultura zapoteca. La tomba, conservata in modo eccezionale, permette di analizzare aspetti della vita e delle tradizioni di questa civiltà millenaria.

Roma, 27 gennaio 2026 – Quello che è stato scoperto in Messico è un po' come trovare un vecchio telefono ancora acceso, con al suo interno messaggi, agenda e foto. Tutti al loro posto. È questa la portata del ritrovamento annunciato dall' Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Nei pressi di San Pablo Huitzo, sul Cerro de la Cantera, nella valle centrale di Oaxaca, gli archeologi hanno individuato una tomba sigillata risalente a circa il 600 d.C., attribuita al mondo Zapotechi. Ecco cosa sappiamo. Una tomba rimasta 'leggibile'. Il sepolcro è composto da un'anticamera e da una camera funeraria.

