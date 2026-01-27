Strage L’Italia vuole indagare

L’Italia intende approfondire le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. L’ambasciatore italiano in Svizzera ha dichiarato che il ritorno in territorio elvetico dipenderà dall’avvio di una collaborazione tra le autorità giudiziarie di entrambi gli Stati e dalla creazione di una squadra investigativa congiunta. L’obiettivo è chiarire i fatti e assicurare giustizia senza ritardi.

di Alessandro D’Amato ROMA L’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado tornerà in Svizzera "solo se verrà avviata un’effettiva collaborazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati" e se verrà costituita "una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026". È quanto si legge nella nota durissima diffusa da Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il rappresentante italiano richiamato a Roma dopo la decisione del tribunale delle misure coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti, indagato insieme alla moglie Jessica per omicidio, lesioni e incendio colposi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage L’Italia vuole indagare Approfondimenti su Strage Crans Montana Perché vogliono cambiare il procuratore della strage di Crans-Montana: “Serve indagare su autorità del Cantone” L’avvocata Miriam Mazou, legale della famiglia di una vittima della strage di Crans-Montana, solleva dubbi sull’attuale gestione delle indagini. Strage di Crans-Montana, perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera. Oggi i funerali di Emanuele Galeppini La Procura di Roma può now indagare sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove si è verificato un grave incendio nel bar Le Constellation. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La Battaglia di Forte Apache | Italiano | Western | Film Completo | Pierre Brice Ultime notizie su Strage Crans Montana Argomenti discussi: Strage L’Italia vuole indagare; Strage di Capodanno a Crans Montana, le richieste del governo: Investigatori italiani insieme agli svizzeri; Crans, il Vallese: 10 milioni di franchi alle vittime. Procura di Roma: pronti a inviare inquirenti - Cornado: Ritardi nell'inchiesta hanno favorito un inquinamento delle prove; Strage di Crans-Montana: Moretti in libertà, scontro tra Italia e Svizzera. Strage di Crans-Montana, l’Italia pronta a costituirsi parte civileDall’impegno del Ministro Tajani alla strategia diplomatica di Mantovano: lo Stato rivendica il proprio ruolo nel processo per la tragedia che ha ... novella2000.it L'Italia sarà parte civile per la tragedia di Crans-MontanaL'annuncio dato dal sottosegretario Mantonvano dopo l'incontro a Palazzo Chigi con le famiglie delle vittime: «Chiederemo all'Ue di fare altrettanto». avvenire.it Crans-Montana. Strage in Svizzera, pressioni diplomatiche dell’Italia per collaborare nelle indagini: richiamato l’ambasciatore. Intanto, la magistratura italiana prepara una task force da inviare a Crans-Montana. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha x.com Il ciclone Harry ha arrecato importanti danni in tutto il Sud Italia e purtroppo ha fatto anche da cornice all’ennesima strage di persone migranti. 51 persone su una barca, una sola sopravvive. Otto imbarcazioni partite dalla Tunisia, oltre 380 dispersi nel Mediterr - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.