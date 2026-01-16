Perché vogliono cambiare il procuratore della strage di Crans-Montana | Serve indagare su autorità del Cantone

L’avvocata Miriam Mazou, legale della famiglia di una vittima della strage di Crans-Montana, solleva dubbi sull’attuale gestione delle indagini. Chiede l’intervento di un procuratore straordinario, evidenziando la necessità di approfondire il ruolo delle autorità del Cantone. La richiesta nasce dalla convinzione che sia importante garantire un’indagine imparziale e completa, al fine di fare luce sulle responsabilità e sui fatti legati all’accaduto.

