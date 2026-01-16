Perché vogliono cambiare il procuratore della strage di Crans-Montana | Serve indagare su autorità del Cantone
L’avvocata Miriam Mazou, legale della famiglia di una vittima della strage di Crans-Montana, solleva dubbi sull’attuale gestione delle indagini. Chiede l’intervento di un procuratore straordinario, evidenziando la necessità di approfondire il ruolo delle autorità del Cantone. La richiesta nasce dalla convinzione che sia importante garantire un’indagine imparziale e completa, al fine di fare luce sulle responsabilità e sui fatti legati all’accaduto.
L’avvocata svizzera Miriam Mazou, legale della famiglia di una vittima di Crans-Montana, chiede un procuratore straordinario per l'indagine: "Siamo in presenza di un 'ragionevole motivo'". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, perché la Procura di Roma può indagare sulla tragedia di Capodanno in Svizzera. Oggi i funerali di Emanuele Galeppini
Perché l’80% dei nostri clienti sceglie il contratto annuale di manutenzione Perché vogliono un impianto SEMPRE efficiente. Sempre protetto. Sempre seguito. Ed è esattamente ciò che garantiamo con il nostro contratto annuale di manutenzione H24. Ecc - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.