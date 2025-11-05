Pfizer utile netto in calo del 21% a $ 3,54 mld nel 3° trimestre 2025 dai 4,47 mld del 2024 per contrazione vendite vaccino Covid

Pfizer ha registrato, nel terzo trimestre, un utile di 3,54 miliardi di dollari, inferiore del 21% rispetto al terzo trimestre del 2024. Le vendite di Big Pharma sono scese del 6% da 17,7 miliardi a 16,65 miliardi di dollari. Il valore azionario è diminuito del 60% a causa della diminuzione della do.

