Ecco Belen e Santiago Lutto Stefano De Martino il gesto dell’ex moglie e del figlio

Dopo la perdita di Stefano De Martino, la presenza di Belen e Santiago rappresenta un gesto di sostegno e vicinanza in un momento difficile. Le emozioni e i ricordi si mescolano in un tempo sospeso, in cui il dolore si manifesta con gesti semplici e sinceri. Questo periodo richiede silenzio e rispetto, riconoscendo l’importanza di una presenza discreta e di un supporto genuino.

I giorni che seguono la scomparsa di una persona amata hanno un tempo diverso, rallentato, quasi sospeso. Sono fatti di gesti minimi, di parole non dette e di un silenzio che pesa più di qualsiasi frase. È in questo silenzio che si è raccolta la famiglia De Martino dopo la morte di Enrico, padre di Stefano De Martino, di Adelaide e Davide, marito di Mariarosa Sassillo. Un lutto arrivato all’improvviso, che ha chiuso le porte di casa e acceso una discrezione assoluta intorno a una perdita profonda. Nelle ore successive alla notizia non sono stati diffusi dettagli ufficiali sui funerali, ma alla fine si è scoperto che l’ultimo saluto a Enrico si è tenuto mercoledì 21 gennaio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

