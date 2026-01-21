Guardate Belen e Santiago! Lutto Stefano De Martino l’ex moglie e il figlio subito scoperti | cosa è successo FOTO

La recente scomparsa di Stefano De Martino ha portato alla luce momenti di dolore e riflessione. In questo periodo, la famiglia e i loro cari hanno scelto di mantenere un certo riserbo, condividendo solo alcuni dettagli attraverso immagini pubbliche. È importante rispettare il loro tempo e la privacy, lasciando spazio al rispetto e alla delicatezza di questa fase.

I giorni successivi alla scomparsa di una persona cara sono spesso segnati da tempi dilatati, da poche parole e da un forte bisogno di riservatezza. In questo clima di raccoglimento si trova la famiglia De Martino dopo la morte di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, di Adelaide e Davide e marito di Mariarosa Sassillo. Un lutto improvviso che ha riportato l’attenzione sulla vita privata del conduttore, mantenuta in queste ore lontana dai riflettori. Nelle prime ore seguite alla notizia non erano stati resi noti particolari relativi ai funerali. Successivamente è emerso che l’ultimo saluto a Enrico si è svolto mercoledì 21 gennaio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

