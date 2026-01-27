In un contesto di crescente tensione sociale, gli eventi recenti negli Stati Uniti evidenziano rischi di ulteriori escalation. La morte di Renee Good e di Alex Pretti durante manifestazioni e operazioni di polizia sottolineano le difficoltà di un paese attraversato da divisioni profonde. Analizzare questi episodi aiuta a comprendere la complessità delle dinamiche interne e le possibili conseguenze future.

Dopo la morte di Renee Good per mano dell’ Immigration Customs and Enforcement (Ice), Minneapolis brucia per quella di Alex Pretti, freddato dalla Border Patrol durante una manifestazione contro i raid anti-migranti. Le agenzie federali preposte all’applicazione delle ll’immigrazione, ampiamente foraggiate da Donald Trump, hanno superato il limite. La repressione voluta dal presidente, che nel primo anno del suo secondo mandato ha schierato scientificamente agenti federali in città a guida democratica (come a imporre una punizione collettiva), è ormai andata ben oltre gli immigrati clandestini. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stati Uniti nel caos: il rischio di guerra civile e la “strategia” di Trump

Arianna Farinelli, scrittrice e docente di Relazioni internazionali, analizza la situazione politica negli Stati Uniti.

A Minneapolis, la strategia di Trump si rivela un boomerang, alimentando timori di una possibile guerra civile.

