A Minneapolis, la strategia di Trump si rivela un boomerang, alimentando timori di una possibile guerra civile. I sondaggi sull’immigrazione sono ai minimi, mentre le divisioni nel Partito repubblicano si approfondiscono. Critiche arrivano anche da star sportive, dalla NRA e dall’alleato Joe Rogan, che paragona le azioni dell’ICE alla Gestapo. La situazione riflette un quadro politico e sociale complesso e in evoluzione.

Sondaggi ai minimi sull’ immigrazione, fratture dentro il Partito repubblicano, condanne dalle star sportive, critiche persino dalla finora fedelissima Nra, e l’alleato Joe Rogan che paragona i metodi dell’ Ice alla Gestapo. È il contesto in cui la linea dura del presidente rischia di ritorcersi contro di lui sul piano politico, soprattutto a Minneapolis, dove la città si è incendiata dopo l’uccisione di Alex Pretti da parte di un agente federale. La famiglia del giovane parla di “parole ripugnanti” riferite al tycoon e accusa la Casa Bianca di distorcere la verità. E mentre monta la protesta, dalle piazze ai talk emerge un altro tema: l’ombra di una possibile guerra civile, evocata da storici e opinionisti come metafora del salto di qualità nella polarizzazione americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Minneapolis, la strategia di Trump si trasforma in boomerang. Sullo sfondo il timore di una guerra civile

Trump vuole la Groenlandia, è pronto anche ad acquistarla. Sullo sfondo l'opzione militareIl segretario di Stato Marco Rubio ha commentato le recenti dichiarazioni degli Stati Uniti sulla Groenlandia, specificando che non si prevedono azioni militari imminenti.

Argomenti discussi: La violenza fa ormai parte della strategia di governo di Trump; Usa, la strategia della tensione di Trump: Minneapolis invasa da agenti in mimetica; Usa, nuova strategia di difesa: Europa meno potente, ma no all'isolazionismo; Minneapolis, la tempesta che ritorna.

Minneapolis, la morte di Alex Pretti accende lo scontro politico. Anche le lobby delle armi contro il governo: che cosa rischia ora l'amministrazione TrumpOmicidi, proteste di massa e accuse incrociate: le operazioni dell’Ice in Minnesota scatenano il caos negli Stati Uniti ... affaritaliani.it

Minneapolis: Proteste contro l'ICE e Sparatorie che Hanno Scosso la CittàLe sparatorie a Minneapolis hanno innescato proteste significative contro l'ICE, evidenziando un'emergenza urgente riguardante i diritti umani. notizie.it

Il capo della U.S. Border Patrol, Greg Bovino — figura prominente nell’attuale strategia di repressione voluta dall’amministrazione Trump — è stato visto marciare tra le strade di Minneapolis scortato da decine di agenti federali, mentre manifestanti e residenti l - facebook.com facebook

Il Dipartimento di Sicurezza Usa: «Vittima armata, ha opposto violenta resistenza». Il Pentagono vara una nuova strategia. di @stegraziosi x.com