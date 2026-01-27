Statale 36 da asfaltare per le Olimpiadi | cantiere in ora di punta code di 3 chilometri e traffico in tilt

La Statale 36 a Lecco è attualmente interessata da lavori di asfaltatura in orario di punta, causando code di circa 3 chilometri. Questa interruzione temporanea influisce significativamente sulla viabilità locale, rendendo necessario pianificare con attenzione gli spostamenti. La chiusura temporanea, dovuta agli ultimi preparativi per le Olimpiadi invernali, evidenzia le criticità della rete stradale in questa fase di grande impegno infrastrutturale.

Lecco, 27 gennaio 2027 – Gli ultimi ritocchi per le Olimpiadi invernali stanno paralizzando la circolazione sulla Statale 36. A causa di interventi di asfaltatura della Milano – Lecco in corso, in vista dei Giochi che cominceranno tra pochi giorni, si registrano code di oltre 3 chilometri nella zona tra Bosisio Parini e Civate. Olimpiadi, il piano della viabilità: divieti e strade chiuse a Milano la prima settimana di febbraio Per asfaltare a tratti la Statale, i tecnici di Anas hanno allestito un cantiere stradale anche in pieno orario di punta. Hanno chiuso pure lo svincolo di immissione di Suello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

