Prima la violenza sessuale poi l' arresto Ma ai domiciliari manomette il braccialetto elettronico ed evade | 19enne straniero portato in carcere

Parmatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manomette il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari: 19enne straniero arrestato e portato in carcere.Il 19enne era stato sottoposto a tale misura cautelare, con contestuale attivazione del cd.” braccialetto elettronico” dal Tribunale del Riesame di Brescia per un presunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

