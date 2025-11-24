Prima la violenza sessuale poi l' arresto Ma ai domiciliari manomette il braccialetto elettronico ed evade | 19enne straniero portato in carcere
Manomette il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari: 19enne straniero arrestato e portato in carcere.Il 19enne era stato sottoposto a tale misura cautelare, con contestuale attivazione del cd.” braccialetto elettronico” dal Tribunale del Riesame di Brescia per un presunto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
