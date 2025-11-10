Rompe il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari | 50enne italiano arrestato e portato in carcere
Rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari: 50enne finisce in carcere a Parma - I carabinieri della stazione di San Pancrazio hanno eseguito un provvedimento di carcerazione emesso dal tribunale di Genova nei confronti di un 50enne italiano domiciliato a Parma. Lo riporta gazzettadiparma.it
Ragusa, rompe braccialetto elettronico ed evade: arrestato - Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni per evasione e danneggiamento del braccialetto elettronico. Riporta ragusah24.it
Ragusa: 42enne evade dai domiciliari e danneggia il braccialetto elettronico, arrestato dalla Polizia - RAGUSA, 10 Novembre 2025 – Nuovi guai con la giustizia per un 42enne ragusano che si trovava agli arresti domiciliari. Si legge su radiortm.it