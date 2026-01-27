Stadio Roma Veloccia | lavoro va avanti siamo ottimisti

L’assessore Maurizio Veloccia ha confermato che i lavori per lo Stadio di Roma proseguono senza interruzioni. Le attività degli uffici sono in corso e il progetto avanza secondo i piani, mantenendo un clima di ottimismo. Questa comunicazione rassicura le parti coinvolte e dimostra l’impegno delle istituzioni nel portare avanti l’iniziativa.

Sullo stadio della AS Roma, l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia, ha dichiarato: "Stiamo lavorando, gli uffici stanno lavorando. Siamo confidenti che il lavoro continui, e che tutte le problematiche che ci sono state siano superate. Abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento ottimista nel portare avanti il progetto". Queste parole sono state pronunciate a margine della presentazione del rapporto di Federlazio presso la Camera di commercio di Roma. Chiarimenti sulla situazione attuale. Veloccia ha inoltre risposto a chi ha sollevato dubbi riguardo a possibili ritardi, affermando: "Uno stop? Non mi è arrivata una notizia di questo tipo".

Veloccia annuncia che ci saranno novità prima di Natale sul nuovo stadio della Roma a Pietralata.

Il Comune di Roma ha chiarito che il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata non è stato bloccato.

