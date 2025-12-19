Stadio Roma Veloccia conferma | Ci saranno novità prima di Natale

Veloccia annuncia che ci saranno novità prima di Natale sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’attesa cresce per conoscere il progetto definitivo di questa importante opera, simbolo di rinascita e passione per i tifosi giallorossi. Restano molti dettagli da definire, ma l’entusiasmo è palpabile: il futuro dello sport e della città si sta scrivendo in queste settimane.

