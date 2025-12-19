Stadio Roma Veloccia conferma | Ci saranno novità prima di Natale
Veloccia annuncia che ci saranno novità prima di Natale sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. L’attesa cresce per conoscere il progetto definitivo di questa importante opera, simbolo di rinascita e passione per i tifosi giallorossi. Restano molti dettagli da definire, ma l’entusiasmo è palpabile: il futuro dello sport e della città si sta scrivendo in queste settimane.
C’è grande attesa per capire quando potrà essere consegnato il progetto definitivo per il nuovo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere in quel di Pietralata. Proprio del futuro impianto giallorosso ha parlato l’ assessore all’Urbanistica di Roma Capitale Maurizio Veloccia. Queste le parole riportate da Adnkronos a margine dell’evento per la posa della prima pietra di Rome Technopole: “ Ci saranno novità prima di Natale. Stiamo lavorando affinché questo quadrante, oltre a Rome Technopole, allo studentato e alla facoltà di Ingegneria, abbia finalmente anche lo stadio. Veloccia ha poi proseguito ribadendo la volontà non solo della Roma di portare avanti il progetto: “ È vero che c’è chi non lo vuole fare, ma c’è una stragrande maggioranza di persone che invece lo vuole: le istituzioni lo vogliono fare, la Roma lo vuole fare e noi stiamo lavorando per questo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Nuovo stadio Roma, Veloccia: “I tifosi lo troveranno sotto l’abero di Natale”
Leggi anche: Elly Schlein non va ad Atreju, la conferma di Donzelli: «Ci saranno tutti tranne lei». Renzi: «Ci vado, ma Meloni non vuol parlare con me»
Stadio della Roma, Veloccia: "A breve ci saranno novità, prima di Natale" - L'Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale: "È vero che c’è chi non lo vuole fare, ma c’è una stragrande maggioranza di persone che invece lo vuole" ... ilromanista.eu
Via libera al nuovo stadio della Roma: “Aree degradate, si può costruire” - "La consegna della relazione da parte del Dottor Uniformi, Presidente dell'Ordine degli Agronomi, conferma una situazione già evidenziata dalla prima indagine vegetazionale e, tra l'altro, visibile ... rainews.it
Stadio Roma: la relazione agronomica a Pietralata: il progetto entro ottobre - La conferma arriva dal consulente incaricato dal dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma, Mauro Uniformi, ... sport.sky.it
Manca sempre meno alla presentazione del progetto definitivo dello Stadio della Roma a Pietralata. Precedentemente attesa entro novembre, su ammissione dello stesso sindaco di Roma Gualtieri, ora stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe avvenire sicur - facebook.com facebook
#Rensch: "Di Roma mi piace tutto, lo stadio, la gente" #ASRoma x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.