Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in Stabat Mater all' auditorium Zambra di Ortona

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'11 dicembre all'auditorium Zambra di Ortona si terrà lo spettacolo

Lo spettacolo "Stabat Mater" di Antonio Tarantino, diretto da Luca Guadagnino, con Stella Savino e interpretato da Fabrizia Sacchi, andrà in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 20.45, all’auditorium Zambra di Ortona. La serata è sotto la direzione artistica di Unaltroteatro di Lorenza Sorino e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

