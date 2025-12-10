Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in Stabat Mater all' auditorium Zambra di Ortona
L'11 dicembre all'auditorium Zambra di Ortona si terrà lo spettacolo
Lo spettacolo "Stabat Mater" di Antonio Tarantino, diretto da Luca Guadagnino, con Stella Savino e interpretato da Fabrizia Sacchi, andrà in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 20.45, all’auditorium Zambra di Ortona. La serata è sotto la direzione artistica di Unaltroteatro di Lorenza Sorino e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Julia Roberts conferma le trattative per il sequel di Il matrimonio del mio migliore amico; Luca Guadagnino dirigerebbe il progetto “in un secondo”
Il sequel di il matrimonio del mio migliore amico con julia roberts e luca Guadagnino alla regia
After the Hunt: ecco il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino
FOCUS/ Il film di Guadagnino con Julia Roberts su Prime - Focus di Ilaria Mainardi, Luca Pacilio, Mario Tudisco - facebook.com Vai su Facebook
Vencedores do Gotham Awards Tributo Visionário • Luca Guadagnino & Julia Roberts – After the Hunt Vai su X
Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in "Stabat Mater" all'auditorium Zambra di Ortona - Lo spettacolo "Stabat Mater" di Antonio Tarantino, diretto da Luca Guadagnino, con Stella Savino e interpretato da Fabrizia Sacchi, andrà in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 20. Come scrive chietitoday.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com