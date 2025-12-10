Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in Stabat Mater all' auditorium Zambra di Ortona

L'11 dicembre all'auditorium Zambra di Ortona si terrà lo spettacolo

Lo spettacolo "Stabat Mater" di Antonio Tarantino, diretto da Luca Guadagnino, con Stella Savino e interpretato da Fabrizia Sacchi, andrà in scena venerdì 12 dicembre, alle ore 20.45, all’auditorium Zambra di Ortona. La serata è sotto la direzione artistica di Unaltroteatro di Lorenza Sorino e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it