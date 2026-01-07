' Stabat Mater' di Antonio Tarantino con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino

Da pisatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 gennaio alle 21.00, La Città del Teatro di Cascina ospita

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 Stabat Mater a La Città del Teatro di Cascina (PI).Una donna sola, una madre davanti all’irreparabile, una voce che non chiede perdono e non cerca consolazione. Stabat Mater è un grido che attraversa il tempo e arriva dritto al presente, una litania feroce e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

stabat mater di antonio tarantino con fabrizia sacchi e regia di luca guadagnino

© Pisatoday.it - 'Stabat Mater' di Antonio Tarantino, con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino

Leggi anche: Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in "Stabat Mater" all'auditorium Zambra di Ortona

Leggi anche: Al Teatro del Lido il 13 dicembre va in scena “Stabat Mater” con la regia di Luca Guadagnino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stabat Mater, con Fabrizia Sacchi e la regia di Luca Guadagnino; ‘Stabat Mater’ in Sala Assoli.

stabat mater antonio tarantino‘Stabat Mater’ in Sala Assoli - ‘Stabat Mater’ è la nuova interpretazione del celebre testo di Antonio Tarantino, drammaturgo capace come pochi di dare voce agli ultim ... expartibus.it

stabat mater antonio tarantinoStabat Mater, con Fabrizia Sacchi e la regia di Luca Guadagnino - Dal 13 al 18 gennaio 2026 va in scena presso la Sala Blu del Teatro Franco Parenti di Milano (via Pier Lombardo 14) lo spettacolo Stabat Mater di Antonio Tarantino, prima regia teatrale di Luca ... mentelocale.it

stabat mater antonio tarantino"Stabat Mater" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. lafolla.it

Stabat Mater in Sala Assoli/Moscato dal 9 all’11 gennaio

Video Stabat Mater in Sala Assoli/Moscato dal 9 all’11 gennaio

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.