Il 30 gennaio alle 21.00, La Città del Teatro di Cascina ospita

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 Stabat Mater a La Città del Teatro di Cascina (PI).Una donna sola, una madre davanti all’irreparabile, una voce che non chiede perdono e non cerca consolazione. Stabat Mater è un grido che attraversa il tempo e arriva dritto al presente, una litania feroce e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - 'Stabat Mater' di Antonio Tarantino, con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino

Leggi anche: Luca Guadagnino dirige Fabrizia Sacchi in "Stabat Mater" all'auditorium Zambra di Ortona

Leggi anche: Al Teatro del Lido il 13 dicembre va in scena “Stabat Mater” con la regia di Luca Guadagnino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stabat Mater, con Fabrizia Sacchi e la regia di Luca Guadagnino; ‘Stabat Mater’ in Sala Assoli.

‘Stabat Mater’ in Sala Assoli - ‘Stabat Mater’ è la nuova interpretazione del celebre testo di Antonio Tarantino, drammaturgo capace come pochi di dare voce agli ultim ... expartibus.it