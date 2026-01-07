' Stabat Mater' di Antonio Tarantino con Fabrizia Sacchi e regia di Luca Guadagnino
Il 30 gennaio alle 21.00, La Città del Teatro di Cascina ospita
Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 Stabat Mater a La Città del Teatro di Cascina (PI).Una donna sola, una madre davanti all’irreparabile, una voce che non chiede perdono e non cerca consolazione. Stabat Mater è un grido che attraversa il tempo e arriva dritto al presente, una litania feroce e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
