La Reggina saluta l' anno con tanta voglia di continuare a vincere
La Reggina chiude il 2025 con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita. La squadra si prepara con impegno alla sfida di domenica contro il CastrumFavara, continuando a lavorare con attenzione e determinazione. Un momento di riflessione e di nuovo inizio, volto a consolidare i risultati e a rafforzare l’intesa per affrontare al meglio le prossime gare.
Fine 2025 e inizio nuovo anno in campo per la Reggina, che intende preparare nel migliore dei modi il match di domenica contro il CastrumFavara. Sarà la gara iniziale del girone di ritorno del campionato di Serie D e gli amaranto puntano ad allungare il filotto di vittorie per rendere esaltante. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: "La voglia di continuare a fare bene è tanta": Bezzecchi cerca il riscatto dopo la delusione di Mandalika
Leggi anche: Conferenza stampa Cuesta pre Pisa Parma: «Sappiamo dell’importanza della partita. Due squadre con tanta voglia di vincere. Ecco cosa servirà. Ecco come stanno loro due»
Reggina, tutti compatti verso l’obiettivo.
Reggina, il patron: "Se le cose sono andate male la colpa è stata la nostra ma ci siamo rialzati. Il 2026 deve essere l'anno della Serie C" https://bitly.cx/Hu5nZ - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.