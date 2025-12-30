La Reggina saluta l' anno con tanta voglia di continuare a vincere

La Reggina chiude il 2025 con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita. La squadra si prepara con impegno alla sfida di domenica contro il CastrumFavara, continuando a lavorare con attenzione e determinazione. Un momento di riflessione e di nuovo inizio, volto a consolidare i risultati e a rafforzare l’intesa per affrontare al meglio le prossime gare.

