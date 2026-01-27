Spuntano i primi casi da psicosi? | Aggredito da due lupi in strada Ma i carabinieri non trovano tracce

Gli avvistamenti di lupi nelle aree urbane hanno suscitato preoccupazione e attenzione. Tuttavia, i controlli delle autorità non hanno riscontrato tracce concrete di animali nelle zone segnalate. Questa situazione alimenta un senso di insicurezza tra i cittadini, mentre gli esperti sottolineano l’importanza di verificare le notizie prima di allarmarsi. È fondamentale distinguere tra realtà e percezione in un contesto di crescente attenzione sui social media.

Lupi vicino alle case, sulle strade, nei parchi pubblici, in centro città. Gli avvistamenti si ripetono e rimbalzano a decine sui social network innescando un effetto psicosi che inizia a fare anche le prime "vittime". Ne sa qualcosa un ragazzo di 24 anni che si è trovato a correre lungo contrada Mirano Vittoria, sotto il Comune di Castelfidardo, finendo a terra perché a suo dire sarebbe stato tirato per la tuta che indossava da almeno due lupi. Il giovane si trovava a costeggiare la ferrovia, proprio dietro l’azienda Effetto Luce. Una zona che conosce bene e che frequenta per allenarsi un po’ la sera facendo jogging. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella giornata del 8 gennaio 2026, all’interno dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini sono state riscontrate tracce e segnalazioni di quattro lupi.

I Carabinieri stanno monitorando la situazione presso l’aeroporto Fellini, dove recentemente sono stati individuati quattro lupi che hanno attraversato il perimetro delimitato.

