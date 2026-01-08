Lupi all’aeroporto di Rimini | da dove sono entrati le tracce e gli ultimi avvistamenti

Nella giornata del 8 gennaio 2026, all’interno dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini sono state riscontrate tracce e segnalazioni di quattro lupi. L’episodio ha suscitato attenzione tra le autorità e i residenti, mentre si stanno ancora verificando i dettagli sull’ingresso e gli ultimi avvistamenti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando con attenzione l’area per garantire la sicurezza.

Rimini, 8 gennaio 2026 - Un branco di quattro lupi è stato segnalato all'interno dell'aeroporto " Federico Fellini " di Rimini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Rimini, coordinati dal Gruppo di Forlì-Cesena, insieme alla Polizia Provinciale. Il giorno dell'Epifania, a causa della presenza degli animali sullo scalo, è stato cancellato l'unico volo programmato per la giornata, con destinazione Tirana. L'ingresso dei lupi all'aeroporto Fellini e le impronte sulla neve. Durante il controllo del perimetro aeroportuale sono stati individuati alcuni possibili punti di accesso che avrebbero favorito l'ingresso della fauna selvatica.

