Carabinieri sulle tracce dei lupi Trovati i varchi nel perimetro Via al monitoraggio del Fellini

I Carabinieri stanno monitorando la situazione presso l’aeroporto Fellini, dove recentemente sono stati individuati quattro lupi che hanno attraversato il perimetro delimitato. Dopo aver individuato i varchi di accesso, si è avviato un’attività di sorveglianza per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori disagi al traffico aereo. L’intervento mira a gestire la presenza degli animali e a mantenere condizioni di sicurezza per tutti.

All'aeroporto 'Fellini' si balla coi lupi. Quattro, per la precisione, esemplari del branco che nei giorni scorsi hanno violato il perimetro dell'aeroporto provocando disagi al traffico aereo nello scalo. Una invasione arrivata sino sulle piste di decollo e atterraggio del 'Fellini' come accertato dai carabinieri forestali di Rimini, intervenuti mercoledì assieme ai colleghi di Forlì-Cesena e alla polizia provinciale per la gestione degli animali selvatici. I militari del nucleo forestale hanno infatti messo in campo una serie di ricognizioni all'aeroporto, scovando così alcuni potenziali punti di accesso allo scalo.

Rimini, i 4 lupi dovrebbero avere abbandonato la zona dell’aeroporto - Sono state individuate le tracce dei lupi che da qualche giorno si aggirano lungo il perimetro dell’aeroporto “Federico Fellini”. corriereromagna.it

Quattro lupi sono entrati all’aeroporto di Rimini, la Forestale studia le impronte - I Carabinieri forestali hanno studiato le tracce e individuato quattro punti da cui il branco di lupi potrebbe essere entrato: in tutta la zona ci sono da tempo avvistamenti costanti ... dire.it

