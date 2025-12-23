Natale lo spreco di pranzi e cenoni in Lombardia Centomila tonnellate di cibo buttato | tra i rifiuti finiscono 100 euro a famiglia

Durante le festività natalizie in Lombardia, si stima che oltre centomila tonnellate di cibo vengano sprecate, rappresentando circa 100 euro di spreco per famiglia. Un dato che evidenzia l'importanza di adottare comportamenti più responsabili nella gestione dei pasti, riducendo così gli sprechi e contribuendo a un approccio più sostenibile durante le festività.

Milano, 23 dicembre 2025 – Oltre centomila tonnellate di cibo nella spazzatura. In euro sono 100 a famiglia. È lo spreco domestico in Lombardia prodotto tra la vigilia di Natale e l’Epifania. La stima arriva dagli analisti di Ener2Crowd, piattaforma e app leader in Italia per i cosiddetti investimenti Esg, strumenti finanziari che valutano non solo i risultati economici ma anche l’impatto su ambiente, società e gestione aziendale.. Il pattume fa il pieno. A livello nazional e, pranzi e cenoni delle festività di fine anno determineranno uno spreco di 491mila tonnellate: il 20% arriverà dalle case lombarde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

