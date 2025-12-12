L’acqua che non c’è ma che si perde in strada | ennesimo spreco in centro storico

Nel cuore di Agrigento, un residente ha segnalato una significativa perdita di acqua pubblica che si verifica nelle strade del centro storico. La fuga idrica, evidente e persistente, rappresenta un ulteriore esempio di spreco di risorse idriche nella città, sollevando preoccupazioni sulla gestione e conservazione dell’acqua pubblica.

Ennesimo spreco di acqua pubblica nel centro storico di Agrigento, a documentare una vistosa perdita idrica è un abitante della zona. Da una delle scalinate che scendono verso la via Garibaldi, migliaia di metri cubi d'acqua si riversano nella trafficata arteria ogni qual volta nel quartiere.