Armi munizioni e droga a Tor Bella Monaca | quattro persone in manette

Durante un servizio nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato armi, munizioni e diverse quantità di droga, arrestando quattro persone coinvolte. L'operazione fa parte di un'intensificazione delle attività di controllo nella zona, volta a contrastare il mercato illecito e garantire maggiore sicurezza alla comunità.

Tor Bella Monaca, sequestro di armi e droga

