Il confronto a Spoltore sulla Nuova Pescara | sì e no alla fusione ma Senza progetto è un salto nel buio

Il confronto a Spoltore sulla Nuova Pescara evidenzia posizioni contrastanti sulla possibile fusione. Mentre alcuni sono contrari, altri la vedono come un’opportunità. Tuttavia, indipendentemente dall’esito, è fondamentale che il processo venga avviato solo con un progetto chiaro e condiviso. Senza una pianificazione accurata, il passaggio rischia di essere un salto nel vuoto, senza benefici concreti per le comunità coinvolte.

C'è chi la Nuova Pescara non la vuole e chi, invece, è favorevole. In entrambi i casi alla fusione, se come previsto dalla legge ci sarà, l'auspicio è che ci si arrivi preparati e cioè con un progetto. Proprio di questa esigenza si è parlato nella sala consiliare del Comune di Spoltore dove i due.

