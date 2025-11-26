Colleferro si racconta Immagini letture musiche e canti… Straordinario spettacolo al Teatro Vittorio Veneto per i 90 anni della città

Cronachecittadine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Domenica 23 Novembre al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro è andato in scena uno spettacolo di L'articolo Colleferro si racconta. Immagini, letture, musiche e canti. Straordinario spettacolo al Teatro Vittorio Veneto per i 90 anni della città Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro si racconta immagini letture musiche e canti8230 straordinario spettacolo al teatro vittorio veneto per i 90 anni della citt224

© Cronachecittadine.it - Colleferro si racconta. Immagini, letture, musiche e canti… Straordinario spettacolo al Teatro Vittorio Veneto per i 90 anni della città

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Racconta Immagini Letture