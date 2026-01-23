Wedding Award 2026 anche Porto Empedocle tra le eccellenze | vince la Festalunga Band

Porto Empedocle si conferma una destinazione di eccellenza nel settore wedding, con la Festalunga Band che ha ottenuto il Wedding Award 2026 per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento, promosso da Matrimonio, premia le eccellenze nazionali nel mondo delle nozze, sottolineando l’importanza di un’offerta di qualità e professionalità. Una conferma della crescita e della reputazione del territorio come meta ideale per matrimoni di livello.

Porto Empedocle ancora una volta tra le eccellenze nazionali del settore wedding. La Festalunga Band ha conquistato il Wedding Award 2026 per il secondo anno consecutivo, promosso da Matrimonio.com, ottenendo il riconoscimento nella categoria "Musica" sulla base delle recensioni autentiche.

