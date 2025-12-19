La Ue accelera sulle espulsioni facili

L’Unione Europea ha adottato misure più stringenti per accelerare le espulsioni, con un accordo tra Parlamento e Consiglio che mira a ridurre le impugnazioni giudiziarie. Questa decisione rappresenta un passo decisivo nel rafforzare le politiche migratorie e gestire più efficacemente i flussi, affrontando le lungaggini legali e semplificando le procedure per le espulsioni.

Accordo tra Parlamento europeo e Consiglio d'Europa per limitare le impugnazioni da parte dei giudici. Il premier riunisce altri 15 leader e i vertici della Commissione. L'Unione europea inizia a fare sul serio nella lotta all'immigrazione clandestina con motivazione economica, puntualmente travestita da motivi politici. Su spinta dell'Italia, ieri il Parlamento e il Consiglio d'Europa hanno trovato l'accordo politico preliminare sugli aggiornamenti della legge sull'asilo del 2024, in modo da limitare le impugnazioni dei decreti di espulsione da parte dei giudici, sulla base di valutazioni variabili della democraticità di questo o quel Paese terzo.

>ANSA-FOCUS/ L'Ue riforma i Paesi sicuri, espulsioni più facili - (di Mattia Bernardo Bagnoli) Dopo le misure sui rimpatri e la lista europea sui Paesi d'origine sicuri, la Commissione Ue completa il lavoro con una proposta di riforma del concetto di "Paese terzo ... ansa.it

Espulsioni più facili: così la Ue vuole rivedere il concetto di Paesi sicuri - BRUXELLES – La Commissione europea ha illustrato ieri un progetto di legge che, se verrà approvato, introdurrà una brutale stretta all’immigrazione, e in particolare all’asilo. ilsole24ore.com

