Amazon sfida Starlink Ecco Leo Ultra l' antenna per connessioni satellitari da 1 Gbps in download

24 nov 2025

Amazon accelera sul progetto di rete satellitare a bassa orbita e apre i test alle aziende con il terminale Leo Ultra. 🔗 Leggi su Dday.it

