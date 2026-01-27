poliziotto spara e uccide un 29enne a milano indagato per omicidio volontario

Un episodio recente a Milano ha visto un poliziotto sparare e uccidere un uomo di 29 anni di origine nordafricana. Si tratta di un incidente sotto indagine per chiarire le circostanze e le responsabilità. Questo evento solleva questioni sulla gestione della sicurezza pubblica e sull’uso della forza da parte delle forze dell’ordine.

Un ventinovenne di origine nordafricana è morto dopo essere stato colpito da un poliziotto a Milano. È successo poco prima delle 18 nell'area della stazione della metropolitana di San Donato Milanese. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La vittima pare fosse armata e avrebbe estratto una pistola. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti coordinati dal pm di turno Giovanni Tarzia, alcuni poliziotti in borghese stavano svolgendo un controllo antidroga nel quartiere di Rogoredo, zona nota per lo spaccio, e stavano arrestando una persona che ha opposto resistenza.

In un'operazione antidroga a Rogoredo, agenti in borghese hanno sparato e ucciso un marocchino durante un'operazione di arresto.

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa.

