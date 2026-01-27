Un testimone potrebbe contribuire a chiarire quanto accaduto durante la sparatoria di Milano, avvenuta nel boschetto di Rogoredo. La presenza di una terza persona potrebbe offrire dettagli rilevanti sull’episodio e aiutare a ricostruire con precisione i fatti. La polizia sta cercando di individuare questa persona per comprendere meglio l’accaduto e fare chiarezza sulla dinamica.

Non solo lo spacciatore arrestato dalle volanti, ora sulla scena del boschetto di Rogoredo dove lunedì sera un agente in borghese ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, marocchino di 29 anni che gli puntava contro un’arma a salve, compare una terza persona, probabilmente il vero testimone che potrebbe raccontare cosa è avvenuto. L’agente indagato per omicidio volontario dopo essere entrato nel boschetto e aver oltrepassato il luogo dove i poliziotti avevano già fermato un uomo, intravede due ombre, una di queste è Mansouri, detto Zack, e la cui famiglia da anni, secondo la polizia, gestisce lo spaccio al boschetto: “A un certo punto da lontano vedo due figure che si avvicinavano verso di noi – mette a verbale – Poi uno l’ho perso di vista, mentre l’altro, inizialmente perso di vista, l’ho rivisto di nuovo avvicinarsi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sparatoria Milano, il verbale del poliziotto: “Ho visto due figure”. Si cerca un potenziale testimone

Approfondimenti su Milano Sparatoria

Un episodio di cronaca si è verificato a Milano, dove un poliziotto ha ucciso un uomo di 28 anni.

Un agente di polizia coinvolto in una sparatoria a Milano è attualmente indagato per omicidio volontario.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Arrestato a Milano trapper Baby Gang, trovato con una pistola

Ultime notizie su Milano Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Milano, poliziotto spara e uccide un ragazzo. L’agente è indagato per omicidio volontario. Salvini lo difende: Sto con le forze dell’ordine; Sparatoria a San Donato Milanese: morto un 20enne; Milano, la polizia spara e uccide un 28enne: Aveva estratto la pistola. Indagato l'agente. Salvini: Sto con lui, senza se e senza ma.

Sparatoria Milano, il verbale del poliziotto: Ho visto due figure. Si cerca un potenziale testimoneL'agente indagato: Ho visto due figure. Uno era Mansouri, ucciso dopo aver puntato un'arma a salve contro la polizia ... ilfattoquotidiano.it

Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enneÈ accaduto lunedì in via Impastato, nel quartiere di Rogoredo. Gli avevamo detto 'fermo polizia', lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro, ho avuto paura ... tg24.sky.it

Colpi di pistola, degrado e violenza contro chi racconta i fatti. A poche ore dalla sparatoria avvenuta a Milano, in zona Rogoredo, una troupe del programma Ore 14, in onda su Rai 2, è stata aggredita da un gruppo di spacciatori mentre si trovava sul posto per - facebook.com facebook

#sparatoria a #milano, troupe Rai aggredita sul posto: giornalista di #ore 14 ferito e attrezzatura rubata x.com