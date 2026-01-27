Sparatoria a Milano il poliziotto | Per reazione ho mirato alla sagoma

Un agente di polizia coinvolto in una sparatoria a Milano è attualmente indagato per omicidio volontario. Secondo le indagini, la vittima si stava recando a rifornire dei pusher. La dinamica e le motivazioni dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

"Gli avevamo detto: 'Fermo, polizia'. Lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l'arma contro. Ho avuto paura e ho sparato per difendermi". È questa la versione che il poliziotto che ha sparato e ucciso il 28enne nordafricano Abdherraim Mansouri lunedì 26 gennaio a Milano, ha reso al pm Giovanni Tarzia durante l'interrogatorio. L'agente è indagato per omicidio volontario e il suo avvocato, Pietro Porciani, fa leva sulla legittima difesa: "Se non c'è in questo caso la discriminante della legittima difesa, non so in quale altro caso possa esserci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

