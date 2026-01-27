Sparatoria a Milano nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere Gli interrogatori la bodycam e il colpo da 30 metri | cosa sappiamo

La sparatoria a Milano nel 2016, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha coinvolto Adberrahim Mansouri durante un controllo anti-spaccio. L’evento ha suscitato interrogativi su quanto accaduto, con dettagli provenienti dagli interrogatori, dalla bodycam e dal colpo da 30 metri. Questo episodio evidenzia le tensioni e le conseguenze di situazioni di emergenza in un’area già segnata da eventi drammatici.

Il quartiere Rogoredo di Milano torna a essere teatro di sangue e interrogativi. Un controllo anti-spaccio si è trasformato in tragedia quando un agente del Commissariato Mecenate ha aperto il fuoco, uccidendo Abderrahim Mansouri, 28 anni, che aveva puntato contro i poliziotti una replica di una Beretta 92 priva del tappo rosso. Abderrahim Mansouri, chi era il 28enne ucciso dal poliziotto a Milano: il ruolo in famiglia, la gestione dei "cavallini", la replica della Beretta 92 Legittima difesa, omicidio Un dramma consumatosi nell'ombra, letteralmente e figurativamente: nessuno degli agenti impegnati nell'operazione indossava una bodycam. 🔗 Leggi su Leggo.it

In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto.

La vicenda riguarda la sparatoria avvenuta a Milano il 26 gennaio, in cui un poliziotto ha ucciso un giovane marocchino di 28 anni, attualmente indagato per omicidio volontario.

