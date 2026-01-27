Chi era Adberrahim Mansouri 28enne legato al clan della droga ucciso da un poliziotto

In un'operazione di routine in via Impastato, gli agenti del commissariato Mecenate hanno fermato un 28enne legato a un clan della droga, successivamente ucciso da un poliziotto. L’incidente ha sollevato questioni sulla gestione delle forze dell’ordine durante controlli di sicurezza in aree sensibili. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

L'agente che ha sparato è indagato per omicidio volontario ed è stato sentito dal pm di turno al quale ha spiegato di aver reagito per difesa e paura, non volendo uccidere “Fermo polizia”. In via Impastato, intorno alle 18 di lunedì 26 gennaio, gli agenti del commissariato Mecenate sono impegnati in uno dei soliti controlli anti droga che vengono effettuati nell'area. Fermano un uomo, probabilmente un piccolo spacciatore. Gli si presenta davanti una seconda persona, gli intimano l'alt, lui non si ferma. Poi il colpo di pistola. La vittima si chiamava Adberrahim Mansouri, 28enne appartenente al clan marocchino della famiglia Mansouri già nota alle forze dell'ordine.🔗 Leggi su Milanotoday.it

