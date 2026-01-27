La recente sparatoria a Milano ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulle norme di prevenzione. È importante analizzare le implicazioni di episodi del genere, considerando anche il ruolo delle leggi e delle misure di controllo. Una riflessione attenta può contribuire a comprendere meglio le dinamiche e le possibili strategie di intervento per garantire maggiore sicurezza pubblica.

Vorrei sapere se nel suo paese di origine questo immigrato avrebbe avuto il coraggio di affrontare la polizia con un’arma a salve ben sapendo quali conseguenze ne sarebbero derivate per la sua incolumità. Sicuramente no, perché sarebbe stato oggetto di una immediata fucileria Come era prevedi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria a Milano, morto immigrato colpito da un poliziotto, ma morto anche lo Stato: inesistenti norme effettivamente deterrenti

Approfondimenti su Milano Sparatoria

Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni.

Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Sparatoria

Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Sparatoria a Milano, poliziotto in borghese spara e uccide un 28enne: Ci puntava un'arma. La pistola era a salve; Sparatoria a San Donato Milanese: morto un 20enne.

Sparatoria a Milano, 28enne ucciso da poliziotto durante controllo antidroga(LaPresse) Un 28enne nordafricano è morto in una sparatoria nel tardo pomeriggio di ieri a Milano, in zona Rogoredo. Una pattuglia di agenti, sia in borghese sia in divisa, era impegnata ... ilmattino.it

Sparatoria a Milano, morto un 28enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari del poliziotto in borghese alla vista dell'arma, ora è indagatoUn lunedì pomeriggio trasformato in tragedia a pochi passi dal «boschetto della droga» di Rogoredo al confine tra Milano e San Donato. Durante un’operazione antidroga ... leggo.it

Shock a Milano: sparatoria a Rogoredo. Ventenne ucciso da polizia in borghese - facebook.com facebook

Salvini: “Sulla sparatoria di Milano sono dalla parte del poliziotto” x.com