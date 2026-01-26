Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia. Un giovane di 20 anni è stato colpito e ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato armato al momento dell’intervento. L’evento si inserisce in un contesto di attività di contrasto allo spaccio nella zona.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di circa vent’anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L’episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. A quel punto, gli spari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato»

