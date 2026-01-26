Sparatoria a Milano morto un 20enne | è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia Aveva una pistola ma era una replica a salve
Nella serata di ieri a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 20 anni. L’uomo, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe impugnato una pistola a salve, è stato colpito da una pattuglia di polizia intervenuta in zona, nota per attività di spaccio. L’episodio è ancora sotto indagine per chiarire le modalità e le cause dell’intervento.
Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di circa vent’anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L’episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona. A quel punto, gli spari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su sparatoria milano
Sparatoria a Milano, morto un 20enne: è stato colpito da una pattuglia di agenti di polizia. «Era armato»
Nella tarda giornata di oggi, a Milano, in via Impastato nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto una pattuglia di polizia.
Sparatoria a Milano, morto un 20enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell'arma
A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria che ha portato alla morte di un ragazzo di 20 anni.
Ultime notizie su sparatoria milano
Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, l'agguato in un bar: ferito un uomo di 35 anni; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; Carofiglio smentisce la violenza a Milano: Giusto chiedere più sicurezza, ma prima c’erano più omicidi; Il freddo a Milano ha ucciso la terza persona senza fissa dimora in pochi giorni.
Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it
Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni in via Giuseppe ImpastatoUn ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e ... ilgazzettino.it
Buonantuono Carlo e Tumminello Vincenzo - Milano Via Vallazze, luogo della sparatoria - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.