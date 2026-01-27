Perché ho mirato alla sagoma il poliziotto indagato per l’omicidio di un 28enne a Milano La pistola finta e il testimone | cosa ha detto al pm

In un caso di polizia a Milano, un agente ha sparato a un giovane dopo aver tentato di fermarlo. La dinamica e le dichiarazioni del testimone sono al centro delle indagini, che cercano di chiarire le circostanze dell’incidente. La vicenda evidenzia le difficoltà e le tensioni nelle operazioni di polizia durante interventi di sicurezza pubblica.

«Gli avevamo detto “fermo polizia”, lui si è avvicinato ancora, era a una ventina di metri e mi ha puntato l’arma contro, ho avuto paura e ho sparato per difendermi». Così ha ricostruito nell’interrogatorio il poliziotto che ha ucciso un 28enne marocchino nel quartiere Rogoredo di Milano, durante un’operazione antidroga. L’agente, assistito dall’avvocato Pietro Porciani, è stato interrogato dal pm Giovanni Tarzia in Questura e risulta indagato per omicidio volontario, contestazione tecnica necessaria per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Il poliziotto, 40enne del commissariato Mecenate e considerato un esperto, ha dichiarato di aver reagito d’istinto, mirando «alla sagoma» quando ha visto l’uomo estrarre e puntare quella che sembrava una pistola vera.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

