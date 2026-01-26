Sparatoria a Milano 28enne ucciso da un poliziotto Aveva una pistola a salve | Salvini | Io con l' agente senza se e senza ma

In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato. L’uomo si sarebbe avvicinato armato a un gruppo di agenti in borghese, in una zona nota per lo spaccio. L’episodio ha suscitato reazioni e discussioni sulla gestione della sicurezza e delle forze dell’ordine in città.

Alla vista della pistola, i poliziotti fanno fuoco. I colpi sono fatali per quello sconosciuto che si era avvicinato armato. Dalle prime informazioni sarebbe un nordafricano di 28 anni. Che è morto poco dopo gli spari. Nessun agente, invece, sarebbe stato ferito. L'agente è indagato. L'episodio è avvenuto attorno alle 18 in via Impastato, quartiere Rogoredo di Milano, nota zona di spaccio. Sembra che la vittima si fosse avvicinata a una pattuglia di agenti in borghese del commissariato Mecenate impegnata nella zona. Lo sconosciuto, armato, è stato notato anche dal personale di una Volante presente in zona.

