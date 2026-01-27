Milano ucciso da un poliziotto durante un controllo antidroga | aveva una pistola a salve Agente indagato | Salvini | Sto con lui 

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso durante un controllo antidroga in via Impastato. L’uomo, di origine marocchina, si sarebbe avvicinato armato a un gruppo di agenti in borghese. L’episodio è stato oggetto di indagini, mentre il poliziotto coinvolto è sotto accusa.

A notarlo spuntare da chissà dove è un agente in borghese della squadra investigativa del commissariato Mecenate. È ormai quasi sera. Il poliziotto osserva la sagoma avvicinarsi deciso verso i colleghi impegnati ad arrestare uno delle decine di pusher che ancora piaga quel che resta del «bosco della droga». Gli intima l’alt. «Fermo, polizia». Lo sconosciuto non accenna però a fermarsi. Prosegue a dirigersi verso gli uomini in divisa. Ha in mano quella che sembra a tutti gli effetti una pistola. Segue un bagliore. E un piccolo boato. È l’agente a far fuoco. Il proiettile centra lo sconosciuto alla testa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

Nella zona di Rogoredo a Milano, un giovane di vent’anni nordafricano è stato ucciso da un agente durante un’operazione antidroga.

