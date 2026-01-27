In questa breve analisi, si esamina lo scambio tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, segnato da una replica di Spalletti in conferenza stampa. La discussione evidenzia come le parole tra allenatori possano riflettere dinamiche di rispetto e confronto nel calcio moderno, mantenendo un tono sobrio e professionale.

L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti replica in conferenza stampa al collega del Napoli Antonio Conte, che poche ore prima lo aveva accusato di aver mancato di rispetto ai campioni d'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale"

Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale.

In vista della partita di Champions contro il Monaco, Spalletti ha presentato le sue considerazioni alla vigilia dell’incontro.

