Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve | Parole Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale Openda sente un po’ la pressione ma domani gioca

In vista della partita di Champions contro il Monaco, Spalletti ha presentato le sue considerazioni alla vigilia dell’incontro. Durante la conferenza stampa ha affrontato vari temi, tra cui le parole di Conte e le condizioni dei giocatori come Openda. Ecco un’analisi delle sue dichiarazioni, che riflettono l’approccio della Juventus in questa fase della competizione.

Conferenza stampa Spalletti pre Monaco Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match, valido per l'ottava partita della League Phase di Champions. Playoff di Champions League già matematicamente conquistati, la Juve si affaccia all'ultimo match della League Phase cullando un piccolo sogno: quello di qualificarsi direttamente tra le prime 8. Avversario allo Stade Louis II il Monaco di Pocognoli. LA CONFERENZA STAMPA DI KOOPMEINERS ALLA VIGILIA DI MONACO JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 27 gennaio, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alle 18.10 per presentare il match davanti ai media.

