Spalletti | Parole di Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale poi ho capito che erano vere
Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale. La sua riflessione evidenzia la sorpresa di fronte a dichiarazioni che, a suo avviso, sono autentiche. Un confronto che arricchisce il clima pre-gara e stimola l’attenzione sul rapporto tra allenatori e comunicazione nel calcio moderno.
Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Monaco. Ovviamente non è mancata la stoccata a Conte. Le parole di Spalletti. Sul rapporto con Openda « In realtà lì non è tanto il significato della parola, quanto il rapporto che hai con i calciatori, che ti permette di esprimerti talvolta in modo più deciso o che venga interpretato come più deciso dall’esterno. Internamente è un modo di fare quotidiano. Lui è un calciatore con caratteristiche evidenti, qualità ben visibili, e ha questo carattere da bravo ragazzo che secondo me lo limita un po’: sente la pressione, percepisce molte cose che non lo fanno stare tranquillo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
