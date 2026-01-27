Luciano Spalletti, nel presentare la partita contro il Monaco, ha commentato le parole di Conte, sottolineando come inizialmente pensasse fosse intelligenza artificiale. La sua riflessione evidenzia la sorpresa di fronte a dichiarazioni che, a suo avviso, sono autentiche. Un confronto che arricchisce il clima pre-gara e stimola l’attenzione sul rapporto tra allenatori e comunicazione nel calcio moderno.

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Monaco. Ovviamente non è mancata la stoccata a Conte. Le parole di Spalletti. Sul rapporto con Openda « In realtà lì non è tanto il significato della parola, quanto il rapporto che hai con i calciatori, che ti permette di esprimerti talvolta in modo più deciso o che venga interpretato come più deciso dall’esterno. Internamente è un modo di fare quotidiano. Lui è un calciatore con caratteristiche evidenti, qualità ben visibili, e ha questo carattere da bravo ragazzo che secondo me lo limita un po’: sente la pressione, percepisce molte cose che non lo fanno stare tranquillo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: «Parole di Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale, poi ho capito che erano vere»

Approfondimenti su Spalletti Conte

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Spalletti Conte

Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli; Juve-Napoli senza parole: annullate le conferenze di Conte e Spalletti alla vigilia del big match; Conte sconfortato: Situazione infortuni al Napoli è surreale. Poi la battuta amara su Giovane; Napoli, Conte: Al peggio non c'è mai fine, Spalletti? Ha mancato di rispetto.

Pagina 4 | Spalletti, la risposta a Conte in conferenza Champions: Quando l'ho sentito ho pensato subito a...Poi un piccolo siparietto con Koopmeiners che stava rispondendo al posto di Spalletti a una domanda sul mercato con l'allenatore che ha riso e ha detto: Stava facendo bene. Poi ha aggiunto: Se il ... tuttosport.com

Spalletti risponde a Conte su Instagram: Napoli? I migliori di tutti...L'allenatore bianconero replica a quello degli azzurri, indispettito per la definizione di ex campioni d'Italia ... corrieredellosport.it

Conte furioso con Spalletti: “Ci ha mancato di rispetto” Le parole dell’allenatore del Napoli in conferenza stampa #CorrieredelloSport #Conte #Napoli #Spalletti Io x.com

Conte commenta così le parole di Luciano Spalletti pronunciate dopo Juventus-Napoli. - facebook.com facebook