Spalletti, alla vigilia della partita tra Monaco e Juventus, ha condiviso le sue considerazioni sulle strategie e sui cambiamenti previsti. L’allenatore ha annunciato l’utilizzo di Openda in attacco e ha commentato le parole di Conte, evidenziando l’importanza di ottenere i tre punti in questa sfida. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle prossime mosse della squadra in un momento cruciale della stagione.

Spalletti alla vigilia di Monaco Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando diversi temi e soffermandosi anche su Conte. Le dichiarazioni. Alla vigilia della sfida contro il Monaco, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky. Cosa ha detto il tecnico della Juve. PARTITA – « Non c’è meglio situazione di questa per poter dimostrare i progressi. Si va a giocare senza la tensione del risultato. Si possono far vedere le qualità e il nostro livello ». MONACO – « Loro non possono permettersi calcoli. Giocheranno per vincere. Il ragionamento è molto chiaro: entrambe giocheranno per i tre punti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a Sky alla vigilia di Monaco Juve: «Scenderemo in campo per i tre punti. Cambieremo qualcosa. In attacco giocherà Openda. Sulle parole di Conte dico questo»

Giorgio Chiellini commenta l’importanza della vittoria in vista delle prossime sfide.

