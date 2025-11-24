Spalletti alla vigilia di Bodo Glimt-Juventus | Clima e campo sintetico sono uno svantaggio per noi Cambieremo qualche giocatore

2025-11-24 19:23:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il tecnico della Juventus, Spalletti, presenta la sfida di Champions League con il BodoGlimt tra tv e conferenza stampa: le sue dichiarazioni. La Juventus va a caccia della prima vittoria in questa UEFA Champions League. Trasferta in Norvegia per i bianconeri, che nella quinta giornata della League Phase fanno visita al BodoGlimt dell’ex Milan Hauge. Finora la Vecchia Signora, reduce da tre pareggi consecutivi tra campionato e coppa (Sporting, Torino, Fiorentina), in Europa ha conquistato solo tre punti, frutto dei pareggi con Borussia Dortmund (4-4), Villarreal (2-2) e Sporting (1-1); completa la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com