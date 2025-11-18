Metro di Roma maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce | la Polizia blocca furti e spaccio

47 arresti e 45 denunce nelle stazioni metro di Roma: la Polizia ha contrastato furti, rapine e spaccio con controlli mirati e blitz. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Metro di Roma, maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce: la Polizia blocca furti e spaccio

Approfondisci con queste news

#LineaC Metropolitana di #Roma: nel cantiere di Piazza Venezia completati i lavori della macrofase 1 per la costruzione della stazione Venezia, nel cuore della città eterna. Avviata la macrofase 2 dei lavori, con il cantiere che si sposta sul lato ovest. Pros - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità #Atac metro C la stazione Torre Angela è stata riaperta al servizio viaggiatori. Vai su X

Metro di Roma, maxi-operazione con 47 arresti e 45 denunce: la Polizia blocca furti e spaccio - 47 arresti e 45 denunce nelle stazioni metro di Roma: la Polizia ha contrastato furti, rapine e spaccio con controlli mirati e blitz. Secondo virgilio.it

Maxi blitz nelle metro: intercettati i pickpocket che presidiavano sei stazioni strategiche (VIDEO) - Agivano nelle stazioni metropolitane più frequentate della Capitale, i sei pickpocket che sono stati intercettati grazie all’operazione mirata condotta dal Nucleo Pol Metro della Questura di Roma, nel ... Da msn.com

Roma, maxi blitz contro i borseggi: otto arresti tra metro, fast food e centro storico - A Roma continua l’offensiva delle forze dell’ordine contro i borseggi ai danni di turisti e residenti. Scrive rainews.it