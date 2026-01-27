Spa di montagna | cinque destinazioni d' alta quota per rilassarsi a poca distanza dalle piste olimpiche di Cortina

Scopri cinque spa di montagna vicino a Cortina, ideali per rilassarsi tra paesaggi alpini. Queste destinazioni offrono esperienze sensoriali, massaggi alle erbe alpine e piscine riscaldate, perfette per rigenerare mente e corpo a poca distanza dalle piste olimpiche. Un'opportunità per un soggiorno di benessere in un contesto naturale e tranquillo.

Sensoria Dolomites, tra tradizione e ispirazioni orientali Si ispira ai principi dell'Asian Meridian Massage e a quelli della Medicina Tradizione Cinese il percorso benessere del Sensoria Dolomites, a Siusi allo Scilliar, dove tra i suoni e i profumi del bosco il corpo si rilassa e la mente si alleggerisce. Acqua, luce e temperatura creano un equilibrio profondo nel Badehaus in abete di montagna, la zona dei bagni dove ogni angolo è armonia sensoriale. Si affaccia sulle vette, la piscina panoramica, mentre il bosco ospita una sauna dove provare rituali aromatici. Tra le esperienze possibili, i Soulful Aroma Moments, trattamenti personalizzati lungo tre percorsi (vitalizing, nourishing e balancing) che combinano aromaterapia, rituali naturali e pratiche energetiche ispirate alla medicina tradizionale cinese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

