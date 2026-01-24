Colleferro | Valmontone Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas 2 persone denunciate 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionate

Nella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari. Durante le operazioni sono state denunciate due persone, segnalate tre per uso di droga e ispezionate due attività commerciali. L’intervento si inserisce in un’azione continua di tutela del territorio e sicurezza pubblica.

