Colleferro | Valmontone Controlli straordinari dei Carabinieri con il supporto del Nas 2 persone denunciate 3 segnalazioni per droga e due attività ispezionate

Nella zona di Colleferro e Valmontone, i Carabinieri, con il supporto del NAS, hanno svolto controlli straordinari. Durante le operazioni sono state denunciate due persone, segnalate tre per uso di droga e ispezionate due attività commerciali. L’intervento si inserisce in un’azione continua di tutela del territorio e sicurezza pubblica.

Colleferro | Artena | Valmontone. Alcol e droga. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Denunciate 4 persone e una segnalata alla PrefetturaI Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol.

