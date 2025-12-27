Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova relazione. Lo ha fatto nel giorno di Natale mostrandosi pubblicamente insieme alla sua nuova fidanzata Ginevra Milia, palermitana. I due, infatti, hanno postato una foto insieme, abbracciati e affiatati. Una foto che svela il loro amore vissuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata: è una ragazza palermitana (identica a Sophie Codegoni)

Leggi anche: Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni)

Leggi anche: Alessandro Basciano, accusato di stalking contro l'ex Sophie Codegoni, è stato interrogato. Tutti i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni); Alessandro Basciano dimentica il passato (ma non troppo): la nuova fiamma è la sosia di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano ufficializza la nuova fidanzata, ma per i fan è la copia di Sophie Codegoni: ecco chi è Ginevra Milia; Sophie Codegoni compie 25 anni. La storia con Alessandro Basciano, il primo filler a 16 anni e il passo indietro: «Mi sento me stessa e....

Alessandro Basciano dimentica il passato (ma non troppo): la nuova fiamma è la sosia di Sophie Codegoni - Alessandro Basciano sembra essere pronto a ripartire dopo i guai giudiziari (è in attesa di processo), al suo fianco c'è una nuova ragazza, identica però a Sophie Codegoni ... libero.it