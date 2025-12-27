Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata | è una ragazza palermitana identica a Sophie Codegoni

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Basciano ha ufficializzato la sua nuova relazione. Lo ha fatto nel giorno di Natale mostrandosi pubblicamente insieme alla sua nuova fidanzata Ginevra Milia, palermitana. I due, infatti, hanno postato una foto insieme, abbracciati e affiatati. Una foto che svela il loro amore vissuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

alessandro basciano ha una nuova fidanzata 232 una ragazza palermitana identica a sophie codegoni

© Palermotoday.it - Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata: è una ragazza palermitana (identica a Sophie Codegoni)

Leggi anche: Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni)

Leggi anche: Alessandro Basciano, accusato di stalking contro l'ex Sophie Codegoni, è stato interrogato. Tutti i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni); Alessandro Basciano dimentica il passato (ma non troppo): la nuova fiamma è la sosia di Sophie Codegoni; Alessandro Basciano ufficializza la nuova fidanzata, ma per i fan è la copia di Sophie Codegoni: ecco chi è Ginevra Milia; Sophie Codegoni compie 25 anni. La storia con Alessandro Basciano, il primo filler a 16 anni e il passo indietro: «Mi sento me stessa e....

alessandro basciano ha nuovaAlessandro Basciano dimentica il passato (ma non troppo): la nuova fiamma è la sosia di Sophie Codegoni - Alessandro Basciano sembra essere pronto a ripartire dopo i guai giudiziari (è in attesa di processo), al suo fianco c'è una nuova ragazza, identica però a Sophie Codegoni ... libero.it

alessandro basciano ha nuovaAlessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni) - L'ex compagno dell'influencer sembra avere ritrovato l'amore con una nuova ragazza che sembra essere la fotocopia della sua ex ... today.it

alessandro basciano ha nuovaAlessandro Basciano ufficializza la nuova fidanzata, ma per i fan è la copia di Sophie Codegoni: ecco chi è Ginevra Milia - L’ex protagonista del Grande Fratello Vip, noto per la tormentata storia con Sophie Codegoni finita in tribunale, ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.