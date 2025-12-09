Australia | da domani vietati i social ai minori sotto i 16 anni
A partire dal 10 dicembre, l’Australia diventerà il primo Paese al mondo a vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni. Questa misura mira a proteggere i giovani dai rischi associati all’uso delle piattaforme digitali, promuovendo un approccio più responsabile e sicuro nell’ambiente online.
Da domani, 10 dicembre, l'Australia diventerà il primo Paese al mondo a porre il divieto dell'uso dei social media ai minori di 16 anni. Gli Under 16 non potranno più avere un profilo sui social principali. UN DIVIETO SENZA PRECEDENTI – Il provvedimento nasce dopo un'attenta analisi sui rischi dovuti dall'uso precoce e incontrollato dei social media.
Australia, da domani saranno vietati i social per gli under 16 - L'Australia si prepara a diventare il primo Paese a introdurre un'età minima per l'uso dei social media.
