**Social | in Francia off limits per minori in Italia ferme in Parlamento le proposte per dire stop**

In Francia, l’utilizzo dei social media per i minori di 15 anni è vietato, approvato dall’Assemblea nazionale. In Italia, invece, le proposte di legge sono ancora ferme in Parlamento. Questa differenza evidenzia un diverso approccio alle normative sulla tutela dei minori online, suscitando attenzione e discussione sui rischi e le responsabilità delle piattaforme digitali.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - Stop all'utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. Lo ha votato L'Assemblea nazionale francese, approvando un Ddl che ora deve passare all'esame del Senato. E in Italia? Sono diversi i provvedimenti, anche del governo come il Dl Caivano, che si sono occupati in qualche modo di questo tema. Ma le proposte che mirano in modo specifico a introdurre dei divieti per i minori sui social come forma di tutela e protezione sono tutte ferme in Parlamento, nonostante alcune di queste abbiano registrato una convergenza ampia e anche bipartisan. Come il Ddl 'Tutela dei minori nella dimensione digitale' presentato nel 2024 dalla senatrice di FdI Lavinia Menunni, in discussione in commissione a palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Social: in Francia off limits per minori, in Italia ferme in Parlamento le proposte per dire stop** Approfondimenti su Social Media Social vietati ai minori: la stretta dell’Australia e le proposte Ue. Ma l’Italia non si muove per paura di Trump L’Australia ha adottato una nuova legge che limita l’accesso ai social media per i minori di 16 anni, imponendo alle piattaforme misure di protezione. Il Parlamento europeo vuole vietare i social e l’intelligenza artificiale ai minori di 16 anni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Social Media Argomenti discussi: La Francia vota per vietare i Social ai minori di 15 anni: cellulari off limits nelle scuole; Stop ai social per gli under 15: il Parlamento francese avvia la riforma; Francia, social vietati a under 15: Camera approva; Francia, la maglia per il Mondiale è un omaggio alla Statua della Libertà. **Social: in Francia off limits per minori, in Italia ferme in Parlamento le proposte per dire stop**Roma, 27 gen (Adnkronos) - Stop all'utilizzo dei social media per i minori di 15 anni. Lo ha votato L'Assemblea nazionale francese, approvando un Ddl ... iltempo.it Francia: social vietati agli under 15/ Entro fine febbraio il voto finale: cosa prevede la nuova legge?Francia, social vietati per gli under 15: cosa prevede la legge che verrà discussa e approvata entro fine febbraio dal Senato ... ilsussidiario.net La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: "Il cervello dei nostri figli non è in vendita" Nelle prime ore di oggi, martedì 27 gennaio, i parlamentari di Parigi hanno approvato un disegno di legge che blocca i social network a chi ha meno di 15 anni. - facebook.com facebook Francia, social vietati agli under 15: approvato il ddl alla Camera, l'ex premier Attal: "Un passo decisivo per proteggere i giovani" x.com

