L’Italia partecipa con 17 atleti alla settima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo a Goms, in Svizzera, dal 23 al 25 gennaio. Questa competizione rappresenta l’ultima occasione di preparazione prima delle Olimpiadi invernali, offrendo agli azzurri l’opportunità di affinare le proprie performance in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Appuntamento fissato a Goms da venerdì 23 a domenica 25 gennaio per la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La località elvetica sarà teatro dell’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima della lunga pausa dedicata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, che assegneranno nel complesso dodici titoli a cinque cerchi sulle nevi della Val di Fiemme. Il programma del weekend svizzero sarà molto interessante proprio in ottica olimpica, visto che venerdì 23 si terrà una team sprint in tecnica libera ed il giorno successivo una sprint individuale in classico (due format che vedremo ai Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Goms. 17 azzurri al via dell’ultima tappa prima delle Olimpiadi

Leggi anche: Sci di fondo, i convocati dell’Italia per la tappa di Trondheim: 17 azzurri in Norvegia

Bob, i convocati dell’Italia per Altenberg. Ultima tappa prima delle Olimpiadi per il team BaumgartnerEcco l'introduzione richiesta: Il team Baumgartner ha annunciato i convocati italiani per la tappa di Altenberg, ultima prova della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob prima delle Olimpiadi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La pista da sci di fondo è ostaggio di gruppi di pedoni che se ne infischiano dei cartelli di divieto. Non c'è possibilità di dialogo, si viene mandati a quel paese; Fondo, i risultati della prima giornata della Coppa Italia di Falcade; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino si conferma in quarta piazza; Sci di fondo, Coppa del Mondo: 5° Romele nella 10 km Mass Start.

Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Goms. 17 azzurri al via dell’ultima tappa prima delle OlimpiadiAppuntamento fissato a Goms da venerdì 23 a domenica 25 gennaio per la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo. La località elvetica ... oasport.it

Sci al chiaro di luna tra lo Sciliar e il SassolungoIl percorso si snoda in uno dei paesaggi più caratteristici e riconoscibili di tutto l’arco alpino, una pianura ad alta quota che appare incantevole più di sempre sotto la luce bianca e soffusa del ... tgcom24.mediaset.it

Sci di fondo – Coppa del Mondo, i convocati della Norvegia: Johannes Høsflot Klæbo torna a Goms - facebook.com facebook